Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 07:38, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 09:16
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.