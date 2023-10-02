İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretleri

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret gerçekleştiren TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop, eski içişleri bakanları Efkan Ala, Selami Altınok, AK Parti milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Mehmet Emin Öz'e teşekkürlerini ileterek, "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Bakan Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, millet olarak huzur ve birliği hedef alan terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.