Yeni hızlı Türk hattı: Kars-Dilucu demir yolu, en önemli koridorlardan olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoruna ilişkin "Türkiyesiz bir koridor olmaz" sözlerinin ardından Türkiye, şimdi de Kars-Nahçıvan Demir Yolu projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi'nin Türkiye'yi ve doğal olarak tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacağını açıkladı.

ÇATIŞMALAR GECİKTİRDİ

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre etüt-proje, fizibilite ve ÇED Raporu gibi yapım öncesi çalışmalar 2019'da başlayıp 2021'de tamamlandı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ