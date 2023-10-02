AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı

AK Parti dün Meclis'in açılmasıyla birlikte sivil anayasa çalışmalarını hızlandırıyor.

İlk etapta MHP ile ortak çalışma komisyonu kurulacak ve ortak bir metin hazırlanacak. Daha sonra Cumhur İttifakı anaysaa değişikliği için partiler arası uzlaşma görüşmelerine başlayacak.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve 128 maddeden oluştuğu belirtilen yeni anayasada büyük oranda MHP'nin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağı baz alındı. Edinilen bilgilere göre AK Parti'nin MHP'nin çalışmasına yeşil ışık yaktığı, yeni anayasada MHP'nin taslağına yer alan "tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı" , milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizliklerin giderilmesi", "Meclis'in güçlendirilmesi" gibi başlıklara yer verecek. Öte yandan MHP, yeni anayasada Anayasa Mahkemesinin yüksek mahkeme olmaktan çıkarılması ve Yüce Divan adı altında yeni bir oluşum kurulmasını istiyor. MHP'nin en önemli şartlarından bir diğeri ise "Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceği" hükmünün korunması. Bununla birlikte yine MHP'nin çalışmasında yer alan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumunun varlığının korunduğu, Diyanet İşleri Başkanlığının " Türkiye Diyanet Kurumu" olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin hüküm üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'nin bu konulardaki tutumu henüz netleşmiş değil.

Öte yandan, yeni anayasada AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı "ailenin korunması ve başörtüsüne yasal güvence'yi içeren kanun teklifinde görüş ayrılığı bulunmadığı biliniyor.

PARTİ KAPATMADA UZLAŞMA YOK

MHP'nin taslağında yer alan, "Terörle iltisakı bulunan milletvekillerinin vekilliğinin, dosya Karma Komisyona gittikten sonra, bekletilmeden düşürülmesi" teklifi AK Parti tarafından destek görürken "Terörle iltisakı kabul edilen bir partinin yeniden başka bir ad altında bir daha açılmamak üzere kapatılması"na ilişkin hükümler AK Parti saflarında tartışmalara sebep oluyor. AK Parti siyasi parti kapatma davalarına karşı çıkıyor ve daha ılımlı bir yöntem geliştirmek istiyor.

EMRAH ÖZCAN