MİT, PKK Suriye genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
%2.69 Faizli 50.000 TL!
%2.69 Faizli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
LPG'ye zam bekleniyor
LPG'ye zam bekleniyor
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Spekülatör araziye dadandı
Spekülatör araziye dadandı
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Kocaeli'de sağanak etkili oldu
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Başsavcılıktan 'EGM önünde bombalı saldırı' olayına soruşturma
Başsavcılıktan 'EGM önünde bombalı saldırı' olayına soruşturma
İçişleri Bakanlığı EGM önünde bombalı saldırı... Bakanlıktan açıklama
İçişleri Bakanlığı EGM önünde bombalı saldırı... Bakanlıktan açıklama
Meclis'in mesaisi bugün saat 14.00'te başlıyor
Meclis'in mesaisi bugün saat 14.00'te başlıyor
Yerel seçim tarihi netleşti... Resmi Gazete'de yayımlandı
Yerel seçim tarihi netleşti... Resmi Gazete'de yayımlandı
Çift mesaiye döndük: Saatlik ve günlük işlere talep arttı
Çift mesaiye döndük: Saatlik ve günlük işlere talep arttı
Tarife belirlendi... Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok
Tarife belirlendi... Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok
Hakan Fidan 9 Başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Hakan Fidan 9 Başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Ana sayfaHaberler Terör

MİT, PKK Suriye genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, 2007'de Dağlıca Köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne bağlı Komando Taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN'ı Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 09:56, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 10:03
Yazdır
MİT, PKK Suriye genel asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Geçmişte Türkiye'de PKK adına güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif TAŞKIN, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

MİT, Dağlıca Baskını Planlayıcısını Etkisiz Hale Getirdi
PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif TAŞKIN'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.
MİT, saha ajanlarına, Müzdelif TAŞKIN'ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif TAŞKIN'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı'da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN'ı etkisiz hale getirdi.

Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN Kimdir?
Aslan Çele/Aslan Samura kod isimlerini kullanan Müzdelif TAŞKIN, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi. 2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı.
Bilahare Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından taltif edilerek Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. Söz konusu görevinin yanında Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.
Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen M.TAŞKIN, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti. Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden M.TAŞKIN, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; M.TAŞKIN, yaklaşık 35 yıldır PKK bünyesinde faaliyet göstermesi münasebetiyle çok sayıda eylem organize etmiş ve eylemlere bizzat katılmıştı. PKK için önemli bir kadro olan M.TAŞKIN'ın etkisiz hale getirilmesinin örgüt tabanında moral ve motivasyon kaybına yol açacağı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber