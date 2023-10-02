LPG'ye zam bekleniyor

Bir süredir sürücülerin gözü, inişli çıkışlı devam eden akaryakıt ücretlerinde.

Sık sık değişime uğrayan fiyatlar, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkarıyor.

Brent petroldeki hareketlilik bir kez daha tabelayı değiştiriyor.

LPG'ye zam yolda

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu kez zam LPG'ye geliyor.

LPG'nin litre fiyatına, 3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.71 liradan satılıyor.

LPG'nin fiyatı ise 18,14 liradan satılıyor.