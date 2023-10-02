Dolar günü 27,43 TL'den tamamladı
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan dolar, günü 27,43 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 17:08, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,4160
|27,4170
|27,4370
|27,4380
|Avro
|29,0050
|29,0060
|28,8190
|28,8200
|Sterlin
|33,2200
|33,3370
|33,0840
|33,2010
|İsviçre Frangı
|29,7930
|29,9410
|29,7100
|29,8590
|ANKARA
|ABD Doları
|27,3860
|27,4660
|27,4070
|27,4870
|Avro
|28,9650
|29,0450
|28,7790
|28,8590
|Sterlin
|33,1600
|33,3700
|33,0240
|33,2340