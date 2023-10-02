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Kuruluş Osman efsanesi 4 ekim çarşamba geri dönüyor

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan fenomen dizi 'Kuruluş Osman'ın' beşinci sezonuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de atv'de başlıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 11:45, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 11:48
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Kuruluş Osman efsanesi 4 ekim çarşamba geri dönüyor

Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki temsilcisi olan ve yüzlerce ülkede yayın hayatına devam eden 'Kuruluş Osman', beşinci sezon oyuncu kadrosu ile bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.

5. SEZON KADROSU

Yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin beşinci sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler.

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI ARTIK BELLİ OLUYOR!

OSMAN BEY VE OĞULLARI!

5. Sezonda, Osman Bey'in devlet kurma yolundaki zorlu mücadelesine tanık olacağız. Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli Beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Bu yolda Osman Bey'in en büyük yardımcıları oğulları Orhan Bey, Alaeddin Bey ve kızı Fatma olurken Orhan Bey karakterine Emre Bey, Alaeddin Bey karakterine Ö. Faruk Aran ve Fatma Hatun karakterine ise Leyla Kırşan hayat verecek.

DESTANSI BİR AŞK!

Babası Osman Bey'le devlet kurma mücadelesinde savaşan Orhan Bey'in bir diğer savaşı da henüz genç bir delikanlıyken aşık olduğu Holofira ile, yani yüreği ile olacaktır. Holofira karakterine Ecem Sena Bayır hayat verirken Kuruluş Osman'ın 5. Sezonu destansı bir aşka sahne olacak.


OSMAN BEY'İN EN BÜYÜK RAKİBİ GERMİYANOĞLU YAKUP BEY

Anadolu'nun kudretli beyleri arasında başlayan devlet kurma mücadelesinde Osman Bey ve büyük rakibi; gücüyle, ihtişamıyla ve zekasıyla Germiyanoğlu Yakup Bey, Oğlu Mehmet Bey ve Kızı Gonca Hatun olacaktır. Yakup Bey karakterine Mirza Bahattin Doğan, Yakup Bey'in eşi Saadet Hatun karakterine Sevil Akı, Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey karakterine Emre Dinler ve Yakup Bey'in kızı Gonca Hatun karakterine ise Belgin Şimşek hayat verecek.

OSMAN BEY'İN MANEVİ REHBERİ YUNUS EMRE

Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda onun yolunu aydınlatırken Yunus Emre karakterine Gökhan Atalay hayat verecek.

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN KÜNYE

Yapım: Bozdağ Film
Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Ahmet Yılmaz
Senaryo: Mehmet Bozdağ, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ
Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), R. Aybars Düzey (Vasilis), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Murat İnce (Gürdoğan), Selim Makaroğlu (Atmaca), Adil Şahin (Kara Ali), Burak Ekinci (Gökmen), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Çocuk Cerkutay)

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