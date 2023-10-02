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FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında eski askerlerin de aralarında bulunduğu 8 kişi, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 12:20, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 21:33
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FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, bir grup FETÖ üyesinin yurt dışına kaçacağı tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, eski üsteğmen Ö.Ö, eski yüzbaşı İ.S, eski astsubay üstçavuş Y.D, eski kıdemli başçavuş O.Ç, eski üsteğmen H.B.A, esnaf M.O, eski askeri öğrenci N.T. ile ihraç edilmiş öğretmen B.İ. Didim açıklarındaki teknede yakalandı.

Yakalananların üzerinden kendilerine ait fotoğrafların bulunduğu farklı ülkelere ait sahte kimlikler çıktı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı, esnaf M.O. ile eski askeri öğrenci N.T, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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