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2023 Nobel Tıp Ödülü sahibi belli oldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 12:55, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 13:43
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2023 Nobel Tıp Ödülü sahibi belli oldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verildi.

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında, 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü, "Kovid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonlarına ilişkin keşifleri" nedeniyle biyokimyager Kariko ve immünolog Weissman'ın kazandığı açıklandı.

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü "soyu tükenmiş homininlerin genomları ile insan evrimine ilişkin keşiflerinden ötürü" 68 yaşındaki İsveçli biyolog Svante Paabo kazanmıştı.

- Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.

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