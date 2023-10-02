Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı

Polis ekipleri şüphelileri biber gazı kullanıp, havaya ateş ederek durdurdu. Olayda 4 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine giderek düğün sahiplerine silah kullanılmaması uyarısında bulunan polisler, belinde silah gördükleri bir kişiyi durdurmak istedi.

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