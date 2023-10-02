Kılıçdaroğlu'ndan, veteriner sağlık teknisyeni Bozlağan'ın ailesine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristlerce katledilip aracı gasbedilen veteriner sağlık teknisyeni Mikail Bozlağan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 13:06, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 13:08
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla aradı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.