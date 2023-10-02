Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı

1 Ekim de meclisin açılmasıyla birlikte Asgari ücret çalışmalarının başladığı haberi verildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde asgari ücret fiyatları enflasyon zamları üzerinden belirlenmişti. Bu yılda beklenen zam oranın enflasyon zammına yönelik olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre asgari ücrete artık senede 1 defa zam yapılması planlanırken bazı uzmanlar konuyla alakalı yüksek zam yapılırsa olabileceğini belirtiyor.

BAKAN MESAJI VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.

HESAPLAR YAPILIYOR

Yeni Asır gazetesinin Faruk Erdem'in haberine göre,

''Asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı rakam ortaya çıkıyor. Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 65 enflasyon tahmini bulunuyor. Buna göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak hesaplanıyor. Memurlara ve memur emeklilerine yapılacak olan enflasyon farkı ile yapılacak zam ise bu tahmine göre yüzde 49.46 olacak gibi görünüyor.'' dedi