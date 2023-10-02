Maç bitti ortalık karıştı: Başkan silahla soyunma odasını bastı

Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
LPG'ye zam bekleniyor
LPG'ye zam bekleniyor
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Spekülatör araziye dadandı
Spekülatör araziye dadandı
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Ana sayfaHaberler Spor

Maç bitti ortalık karıştı: Başkan silahla soyunma odasını bastı

TFF 2'nci Lig'de Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor'u konuk etti. maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın korumaları ve kulüp yöneticileri ile Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastığı, futbolcuları darp ettiği iddia edildi. Gelişmelerin ardından iki takımdan da açıklama geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 15:53, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 15:54
Yazdır
Maç bitti ortalık karıştı: Başkan silahla soyunma odasını bastı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 6'ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 sahadan galip ayrıldığı maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın korumaları ve kulüp yöneticileri ile Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastığı, futbolcuları darp ettiği iddia edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, kaleci Egemen Yaylı'nın aldığı tekme darbeleri sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Öztürk ayrıca, "Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir ihmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık." dedi.

"KALECİMİZ ALDIĞI TEKME DARBELERİYLE YERE YIĞILDI"

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Öztürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde: "01/10/2023 tarihinde oynanan Vanspor müsabakası sonunda Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar soyunma odası ve koridorlarda devam etmiştir. Olayların bitiminde kalecimiz aldığı tekme darbeleriyle yere yığılmıştır. Sonrasında 112 vasıtasıyla hastaneye kaldırılmıştır. Olaylara sebep olanların bilindiği halde emniyetin bu kişilerle olay sonrası birlikte olması manidardır. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet amirinin tavrı da hoş değildir." diye konuştu.

VANSPOR FK'DAN AÇIKLAMA: ESKİ FUTBOLCUMUZ TRİBÜNLERİ KIŞKIRTTI

Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu ise "Kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür. Bizler örf ve adetlerimiz gereği misafirperverliğiyle bilinen, bunu kendisine şiyar edinen bir millet ve camiayız. Evimizde misafir ettiğimiz tüm kulüp başkanları başta olmak üzere; teknik kadroları ve futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bilir ki, gerek maç öncesi misafir edip, gerekse maç sonrası gelenek haline getirdiğimiz; karşı takımın soyunma odasına girip, camiamız adına skor ne olursa olsun tebrik edip, varsa bir eksiğimiz-hatamız diye helallik isteriz. Bugünkü karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren, futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz'in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde; birçok olaya sebebiyet vermiştir." dedi.

"DARP OLAYI YAŞANMADI"

Hanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Yaşanan bu talihsiz olayın ardından kulüp başkanımızın adeta gelenek haline getirdiği 'misafir takım soyunma odasına gidip hem tebrik edip, hem yaşanan talihsiz olaylarla ilgili istişare niyeti' ne yazık ki suistimal edilmiştir. Bahse konu darp olayı ve silahlı baskın asla yaşanmamıştır. Bu durumun aksine misafir takımımız kalecisi Egemen Yaylı'nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı, rahatsızlanmış ve hastaneye götürülmüştür. Haberinin ardından kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca da kendisine eşlik etmişlerdir. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, ligde başarılar diliyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber