Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
LPG'ye zam bekleniyor
LPG'ye zam bekleniyor
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Spekülatör araziye dadandı
Spekülatör araziye dadandı
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma

Konyaspor- Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan gerginliğe polis müdahale etti. Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara orantısız güç kullanıldığı ve bir polis memurunun silahını çektiği iddiası yer aldı. Konya Valiliğinden konuyla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 16:14, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 16:14
Yazdır
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma

Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi stat girişinde Beşiktaş taraftarının bulunduğu bölümde belirlenemeyen nedenle gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti. O anlarda taraftarca cep telefonu kamerasına kaydedildi. Müdahale sırasında bir polis memurunun da tabancasını çektiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN TEPKİ

Beşiktaş Kulübü ise X (twitter) hesabından yaşananlara tepsi göstererek, ''Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız." denildi.

KONYA VALİLİĞİ: ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Valiliği, müdahale sırasında bir polis memurunun silah çektiği iddiası üzerine araştırma ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber