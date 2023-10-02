Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
LPG'ye zam bekleniyor
LPG'ye zam bekleniyor
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Spekülatör araziye dadandı
Spekülatör araziye dadandı
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı

Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 8500 puanı aşarken; Bankacılık endeksinde yükseliş ise, yüzde 3'ün üzerine kadar çıktı. Uzmanlar yükselişin devamı için 8400 puanın üzerinde gerçekleşecek kapanışların önemine dikkat çekiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 16:35, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 16:36
Yazdır
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdürürken, tüm zamanların en yüksek seviyesini 8511 puana taşıdı. Yurt içi piyasalar için, yarın açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileri önemli olacak. Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin aylık yüzde 4,9 artmasını, yıllık yüzde 61,7'ye çıkması beklerken; AA Finans'ın beklenti anketine katılanlar ise, enflasyonun aylık yüzde 5'e, yıllık yüzde 61,91'e çıkacağını hesaplanıyor.

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,58 değer kazanarak 8383 puana çıkarken; bugünkü işlemlerde 8367 - 8511 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 16.25 itibarıyla yüzde 2,07 artışla 8505 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,04 ve yüzde 2,42 oranında primli seyrediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8400 ve 8500 seviyesi direnç, 8300 ve 8200 puan destek konumunda bulunuyor.

ABD istihdam raporu önemli olacak

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber