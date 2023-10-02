Bakan Tekin, Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi'nin açılışına katıldı

'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettiş tarafından kesilen cezaya 'delil' iptali
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
SPK, başvuruları elektronik ortama taşıdı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Asgari ücret çalışması başladı! Bakan Işıkhan açıklama yaptı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Havaya ateş açılan düğüne uyarı için gelen polislere saldırı
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Kentsel dönüşümde anlaşma oranına yeni düzenleme
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının fezlekesi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
AK Parti ile MHP'nin çalıştığı 'anayasa' taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı
LPG'ye zam bekleniyor
LPG'ye zam bekleniyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Devlet hem çalışan hem işsizin yanında! Vatandaşa 6 ayrı destek
Spekülatör araziye dadandı
Spekülatör araziye dadandı
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
'AİHM'nin FETÖ kararının kıymeti harbiyesi yoktur'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin, Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi'nin açılışına katıldı

Eğitim alanında geçmişten günümüze çalışmaları gösteren 175 fotoğraf ve bunlara ilişkin materyallerin yer aldığı sergi, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 17:16, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 20:20
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi'nin açılışını yaptı.

Bakan Tekin, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2023'ün Cumhuriyetin 100. yılı olmasının yanında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı için faaliyetlere başladıklarını belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinliğin ilkini söz konusu sergi vesilesiyle hayata geçirmiş olduklarını kaydetti.

Sergide 100 yıllık eğitim serüveninden kesitlerin yer aldığını dile getiren Tekin, "100 yılda eğitimde nereden nereye, ne tür mesafeler katedilmiş, ne tür yenilikler hayata geçirilmiş bugün bunu sergilemiş olacağız. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının hem kadrosuyla hem de öğrencileriyle "100. yılı" hakkıyla kutlayacak etkinliklerin altına imza atacağını belirten Tekin, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Tekin, serginin özel defterini de imzaladı.

- Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan sergi, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve günümüze dair Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşuyor.

Sergide, Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetname, tasdikname, icazetname, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflar ile Cumhuriyet dönemi diploması, ders araç gereçleri ve fotoğraflar da yer alıyor.

Geçmişten günümüze eğitim ortamları, eğitim metotları, eğitim teknolojileri, eğitim materyalleri, faaliyet ve uygulamalarını kapsayan sergideki fotoğraflar ve objeler, eğitim tarihine dair izler sunarak milli hafızanın yenilenmesine katkı sağlıyor.

175 fotoğraf ve bunlara ilişkin eğitim materyalinin yer aldığı sergi, 15 Ekim'e kadar açık kalacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber