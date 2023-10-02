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Survivor parkuru gibi okul yolu

Esenyurt'u kuvvetli yağış sonrası çamur gölüne dönen okul yolunda ilerlemek zorunda kalan veli ve öğrenciler zor anlar yaşadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 19:32, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 20:07
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Survivor parkuru gibi okul yolu

Esenyurt Piri Reis Mahallesi 2328. sokakta bulunan ortaokula giden öğrencilerin kullandığı köprü yağmurun da etkisiyle çamurla doldu. Derenin taşmasının da etkisiyle çamur dolan köprü kullanılamaz hale geldi. Öğrenciler ve veliler köprü üzerine koydukları süngerlere basarak okula gitmeye çalıştı. Öğrencilerin ve velilerin okula giderken yaşadığı zor anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Belediye ekipleri şikayet üzerine çamur birikintisi ile dolu köprüyü temizleme çalışması başlattı.

Veli Ayşe Çakır "Sel dolayısıyla oralar galiba çamur olmuştu, öğrencileri okula getirdiğimde çamur olduktan sonra sünger bırakmışlardı. Herhalde belediye ya da veliler yapmış. Biz de geçtik sonradan. Velilerin çoğu uzun yolu denemek zorunda kaldı. Çoğu da geç kaldı okula" dedi.

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