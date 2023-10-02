Ağrı Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı
Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 20:55, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 21:30
Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, sabah saatlerinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Karadoğan, doktorların tavsiyesi üzerine gözlem altına alındı. Karadoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre dinlenmesi gerektiği belirtildi. Karadoğan'ın yarın yapılacak son kontrollerden sonra hastanede veya evde tedavi sürecinin belirleneceği öğrenildi.