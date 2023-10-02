Ağrı Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, sabah saatlerinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Karadoğan, doktorların tavsiyesi üzerine gözlem altına alındı. Karadoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre dinlenmesi gerektiği belirtildi. Karadoğan'ın yarın yapılacak son kontrollerden sonra hastanede veya evde tedavi sürecinin belirleneceği öğrenildi.