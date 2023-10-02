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Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörün hiçbir zaman başarılı olmayacağını belirterek, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 21:16, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 21:30
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Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti.

Polislere "geçmiş olsun" dileklerini ileten, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Yerlikaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İlk olarak Demirel'i ziyaret ettiğini, yaralı polis memurunun moralinin yüksek olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ona bir sürpriz hazırladık, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı'mız kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti, dua etti. Alim son derece gurur duydu." diye konuştu.

Demirel ailesi ile de görüştüklerini bildiren Yerlikaya, sonrasında diğer yaralı polis memuru Karataş'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Ailesi Erzurum'dan gelen Karataş'ın da moralinin yerinde olduğunu bildiren Yerlikaya, "Küçük bir operasyon geçirdi. Operasyonunun başarılı olduğunu öğrendik." bilgisini verdi.

"Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz." diyen Yerlikaya, vatandaşların alçak saldırının akamete uğratılmasını sağlayan tüm emniyet personeliyle gurur duyduğunu vurguladı.

Yaralı polis memurlarının durumlarının yakından takip edildiğini bildiren Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için bugün Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldıklarını hatırlattı.

Bozlağan'a rahmet, ailesine sabır dileklerini ifade eden Yerlikaya, "Eşini, annesini, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandım." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları. Her noktada, yurt içinde-yurt dışında, Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, MİT, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığı, cesareti, azmiyle, Allah'ın izniyle onlara dünyayı dar ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. İnanarak söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

Ankara'ya bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Yerlikaya, "DNA testi sonunda netleşen o hain teröristin kimliğini paylaştık. Emin olun, netleşen her bilgiyi anında sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Menfur saldırı girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığına geçmiş olsun dileklerini ileten, kahraman polisleri tebrik eden herkese teşekkür eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin duaları bizimle olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle, güvenlik güçlerimiz sıkıntı çekmeyecek, onları onurlandırmaya, gururlandıramaya devam edecek." dedi.

Bir gazetecinin saldırıya yönelik soruşturmaya ilişkin sorusu üzerine Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

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