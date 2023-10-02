Kiralık arabayla bir kişinin ölümüne sebep olan genç tutuklandı

Kaza, geçtiğimiz gün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na çarparak ölümüne neden olan lüks aracın sürücüsü Mustafa E.'nin 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kaza yaptığı aracı ağabeyi 21 yaşındaki Maaz'ın haberi olmadan alıp gezmeye çıktığı ve kaza yaptığı belirlendi. Aracı terkedip kaçarken ticari takside yakalanan abi kardeş Mustafa ve Maaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Orhangazi'de yaşanan ve Ali İhsan İslamoğlu'nun (54) feci ölümü ile sonuçlanan kazaya karışan ve olay yerinden kaçıp jandarma tarafından yakalanan iki kardeş Maaz ve Mustafa E.'nin ifadeleri ortaya çıktı.

Kiralık arabayı ağabeyinden habersiz almış

Alınan bilgilere göre Maaz ve Mustafa E.'nin İznik'te bir otelde oldukları ağabeyi Maaz'ın haberi olmadan 17 yaşındaki ehliyetsiz olan Mustafa'nın lüks aracı alarak gezmeye çıktığı, kaza yaptıktan sonra otele giderek uyuyan ağabeyi Maaz'ı uyandırdığı ve yolda bir şeye çarptığını, çarptığı şeyin bir hayvan olabileceğini belirttiğini ifadesinde söylediği ortaya çıktı.

Abi kardeşin Jandarmadaki ilk ifadesinde İnegöl'e tamirci çağırmaya gittiklerini söyledikleri de belirlenmişti. Hakim karşısına çıkan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.