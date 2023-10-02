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Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Selçuk Bayraktar'a, "ASAN Hizmet ile Verimli İş Birliği Madalyası" verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 22:17, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 22:29
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Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da bir madalya ile daha ödüllendirildi.

Bayraktar, T3 Vakfı ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN) Hizmet'in ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü'yü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bilim Bakü merkezinde ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ile görüşen Bayraktar'a Mehdiyev tarafından "ASAN Hizmet ile Verimli İş Birliği Madalyası" takdim etti.

Daha sonra Bilim Bakü Müdürü Ahmet Köse'den merkezin faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi alan Bayraktar, merkezde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Karabağ Nişanı Almıştı

Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021'de Karabağ Nişanı ile ödüllendirilmişti.

Bayraktar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından da "Askeri İş Birliği Alanında Hizmet Madalyası"na layık görülmüştü.

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