Ortaokul ve liseyi açıktan bitirip, 59 yaşında üniversiteli oldu

Yozgat'ta yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Ayşe Kayhan, Kuran kursundaki hocasının yönlendirmesiyle ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Halk eğitim merkezinde kurslara katılarak, üniversite sınavına hazırlanan Kayhan, 2023- Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası ek yerleştirme ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. İlk dersine katılmak için gelen Kayhan'ı, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar fakülte önünde karşıladı.

'ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM'

Azmi nedeniyle Kayhan'ı tebrik eden Prof. Dr. Yaşar, "Türk dili ve edebiyatı bölümüne başlıyor. Öğrencimiz; ama yaşı bizden büyük kıymetli ablamız. Bu yaşta bir şeyler yapıyor olmak çok önemli. Örnek olmasını istiyorum. Üniversitemiz adına gurur duydum" dedi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da Kayhan'ın dersliğini ziyaret ederek, çiçek verdi. Prof. Dr. Karaca, başarının sınırının olmadığını ifade ederek, "Bir insan istediği zaman, azmettiği zaman her yaşta her şeyi başarabilir. Ayşe ablamızın üniversite ideali vardı. Bu ideali burada yaşayacak ve yaşatacak" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM OKUMAKTI'

Ayşe Kayhan, çocuklarını ve torunlarını büyüttükten sonra hayatında bir boşluk hissettiğini belirterek, "Halk eğitim merkezinde üniversite hazırlık kurslarına katıldım. Orada Mehmet Doğan hocamız bana çok destek oldu. Üniversite tercihlerimi yaptı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Buradaki öğrenciler, torunumun yaşında. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kendime de başarılar diliyorum. En büyük hayalim; üniversiteye girmek ve okumaktı. Sadece hayal ediyor, umut etmiyordum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.