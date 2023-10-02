Ankara'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları sürüyor
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, terör örgütü PKK'nın Ankara'da düzenlediği terör saldırısını kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 23:53, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 23:55
Bakan Parrilla, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Küba, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor." ifadesini kullandı.
Parrilla, Küba'nın, başta yaralılar ve aileleriyle olmak üzere Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.