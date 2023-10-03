3 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmangazi'de İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışı ile TOFAŞ Spor Salonu'nda 1843 Hafız İcazet Merasimi'ne katılacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 13. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan bankanın faaliyetleri hakkında sunum yapacak.

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