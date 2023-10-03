Görevi sırasında yaşanan kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Bitlis'te görev sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Ertuğrul Kırık, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 07:20, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 07:24
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Kırık'ın görev sırasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı belirtildi.
Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırık'ın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.