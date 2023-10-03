Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için 1 Ocak'ta seçim takvimi başlayacak. Bu kapsamda belediye başkan adaylığı veya belediye meclis üyelikleri için şimdiden siyasi partiler içinde büyük bir yarış başlamış durumda.

Ak Parti'de özellikle ilçe belediye başkanlıkları için teşkilatlardan büyük talep söz konusu.

Yerel seçimlerde 81 il, 922 ilçe ve 400 civarındaki belde belediye başkanlığı ve 20 binden fazla belediye meclis üyeliği için seçim yapılacak.

Türkiye genelinde 32 binden fazla mahalle, 18 binden fazla da köy muhtarı bulunuyor. Bu kapsamda 31 Mart'taki seçimlerde de 50 binden fazla yeni muhtar seçilecek.

Belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlarla birlikte 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacakların sayısının bir milyonu aşması bekleniyor.