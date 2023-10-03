Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli otomobilleri Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz ulaştıran şarj istasyonları haritasını SABAH'a açıkladı. SABAH Gazetesi Ankara Büro sohbetlerinin konuğu olan Uraloğlu, trafikte yaklaşık 33 bin adet elektrikli araç bulunduğunu, şarj istasyonu soket sayısının da 9 bini aştığını belirtti.

15-20 DAKİKADA ŞARJ MÜMKÜN OLACAK

2030'da araçların yüzde 50'den fazlasının elektrikli araç olacağını öngörüyoruz. TOGG da yollarda yerini hızla alıyor. Şu anda 81 ilde 4.410 adet şarj istasyonunda 9.278 adet şarj soketi var. Araç başına düşen şarj noktası açısından orantısal olarak baktığımızda Türkiye, Avrupa genelinde birinci sırada. TCDD Teknik A.Ş. de EPDK'dan şarj işletmecisi lisansı aldı. Bakanlığımıza bağlı kurumlara hizmet verecek. Kurulumuna başlanan 200 kilovat gücündeki süper hızlı şarj istasyonları ile vatandaşlarımız elektrikli araçlarını 15-20 dakikada şarj edebilecek. Ülke genelinde Mart 2024'e kadar 50 adet şarj istasyonu devreye alınacak.

İSTANBUL'A AKILLI YOL

Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 30 kilometrelik mesafede Türksat ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile çalışma yürütüyoruz. Oraya fiber hatlar döşenecek. Araçla yolun haberleşmesini ve araçla aracın haberleşmesini sağlayacağız.

ANKARA-AKYAZI'YA 274 KM'LİK OTOBAN

Bolu'daki otoyolda günlük geçen araç sayısı 40-50 binlere geldi. 70-80 binlere gelince hizmet seviyeleri düşmeye başlayacak. Dolayısıyla orada yeni bir otoyol mecburi oldu.

Ankara'dan Beypazarı ve Nallıhan üzerinden Akyazı'ya kadar gidecek olan otoyol projemiz Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanacak. Yani Kuzey Marmara Otoyolu'nu bir anlamda İstanbul'a ayrı bir hatla da getirmiş olacağız. Hattın uzunluğunu 274 kilometre olarak planlıyoruz.

İSTANBUL-ANKARA SÜPER HIZLI TREN

Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek Süper Hızlı Tren projesi 344 kilometre uzunluğunda. Tasarım hızı Ankara-Sabiha Gökçen arasında 350 km/ saat, Sabiha Gökçen- Söğütlüçeşme arasında 200 km/saat olacak.



TÜRKİYE KART ARALIKTA MARMARAY'DA



Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi ile şehir içi ulaşımda ödeme yöntemlerini tek bir çatı altında toplayacaklarını, aynı zamanda kartın günlük alışveriş işlemlerinde de kullanılabileceğini belirterek, "Kart ücreti olmayacak. Konya'da pilot olarak hayata geçirildi. Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattında entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Marmaray'da da aralık ayı içerisinde kullanıma açacağız. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında entegrasyon süreçlerini başlatacağız" dedi.

4 ÜLKE BAKANI BULUŞACAK



1.170 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Projeyi Irak, BAE ve Katar ile birlikte yürütüyoruz. Türkiye'deki proje çalışmalarını bitmek üzereyiz. 1 yıldır Irak tarafı ile sürekli toplantılar yapıyoruz. Irak Başbakanı ve mevkidaşımla görüştüm. Onlar 'Kazmayı getirdiyseniz başlayalım' noktasındalar. Hızlıca önce ikili bir protokol yapacağız. Bu sadece bir ulaşım projesi olmayacak. Aynı zamanda bir güvenlik projesi olacak. Projeyi takvimlendirme aşamasına geldik. Kasımda bu işin 4'lü olarak liderler seviyesinde anlaşmasının imzalanmasını konuştuk. Bu ay içinde de muhtemelen İstanbul'da 4 ülkenin bakanları olarak bir araya geleceğiz." Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun da Orta Koridor'da çok net bir alternatif ortaya koyacağını söyledi.



BAE'DEN DEMİRYOLU İLGİSİ



YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nden geçen çift hatlı demiryolu projesinin bittiğini belirten Uraloğlu, "Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çatalca'ya giden 122 kilometrelik bir hat. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı ile de konuştuk. Bu sene içerisinde ihalesini yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

HAKİM KARARINI TEMYİZ ETTİK



Havalımanında hakimlere x-ray ve elle arama yapılamayacağına ilişkin Danıştay 10. Dairesi'nin kararını temyiz ettiklerini ve takipçisi olacaklarını söyleyen Uraloğlu, "Biz Viyana Sözleşmesi'ne tabiyiz. Bu sözleşmede havalimanlarında bir sertifikasyon ve denetim süreci var. Bu anlamda uluslararası sözleşmeler kurallar her neyse ona uymanız lazım. 2024'te de evrensel bir denetim süreci olacak ve havalimanlarımız denetlenecek. Bu sadece bir kişinin aranıp aranmaması konusu değil, ülke havalimanlarının uluslararası akreditasyonu ile ilgili problem oluşturabilecek bir süreç" dedi.

STARLINK'E KRİTERLERİ ANLATTIK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SpaceX'in sahibi Elon Musk ile görüşmesinin ardından Starlink yetkililerinin Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Uraloğlu, "Görüşmelerde ortaya koyduğumuz kriterler var. O kriterlerde güvenlikten tutun da mevcut GSM operatörlerinin rekabet gücünü ortadan kaldırmamasına yönelik bazı şartlarımızı gündeme getirdik. Türkiye'nin güvenlik, ticari, teknik ve mali konudaki hassasiyetlerini de dikkate alarak, sektörde etkin rekabeti sağlayacak, kullanıcıların haklarını koruyacak tedbirleri de gözeterek yetkilendirme süreciyle ilgili süreci belirleyeceğiz" dedi.

10 GB İNTERNET BU AY DEVREDE



Üniversitedeki 3.6 milyon öğrenciye 12 ay boyunca sağlanacak 10 GB internet uygulamasının bu ay içinde devreye alınacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumumuz aracılığıyla ilgili 3 operatörden tekliflerimizi aldık, en düşük fiyat üzerinden anlaşma sağladık. Tek şartımız öğrencilerin kendi telefonunda bunu kullanması. Vergisiz telefon ve tablet konusunda da bütün şartlar tespit edildi. İkisini de bu ay içerisinde uygulamaya geçireceğiz."

BARIŞ ŞİMŞEK