Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 09:55, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın katıldığı televizyon programında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.RTÜK, Ayşegül Arslan'ın sözlerine ilişkin inceleme başlattı