Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Ankara'daki terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 14:58, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 15:19
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.
Arslan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Arslan savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.RTÜK, Ayşegül Arslan'ın sözlerine ilişkin inceleme başlattı