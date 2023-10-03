Memurların aldığı zam eridi... Enflasyon farkı oluştu

Memurlar, Temmuz ayında ilk 6 ay için yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı almıştı.

Bunların yanında da tüm memurlara 8 bin TL seyyanen zam yapılması kararı alınmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,43, Ağustos ayında enflasyon yüzde 9,09, Eylül ayında da yüzde 4,75 olarak açıklandı.

MEMURLARIN ALDIĞI ZAM ERİDİ

Memurlar, 2023'ün 2. yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı aldı. Üç ayda çıkan enflasyon ise toplu sözleşme zammını da eritti.

Enflasyon farkı şimdiden yüzde 18.04 olarak oluştu. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu memurların alacağı enflasyon farkını netleştirecek.

Toplu sözleşme gereği de memurlar 2024 Ocak ayında yüzde 15 zam alacak.