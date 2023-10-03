Kütahya'da kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü

Edinilen bilgilere göre saat, 02.30 sıralarında Tunçbilek İğdekuzu mevkiinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 37 yaşındaki bir çocuk babası İsneyn Delikanlı, 112 Acil servis tarafından ağır yaralı olarak çıkarılarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı işçi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.