Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 10:50, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:50
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.