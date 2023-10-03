Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından açıklama yaptı.

Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Enflasyon Düşmeli, Ülke Gündeminden Çıkmalı

.Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Aylık enflasyon %4,75, Ocak-Eylül (9 Aylık) enflasyonu %49,86 ve yıllık enflasyon %61,53 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı ise önümüzde 3 aylık süreç olmasına rağmen şimdiden %18,04 oldu.

.2024-2026 yıllarında uygulanacak OVP'ye göre 2023 yılsonu enflasyon tahmini %65, TCMB Eylül ayı beklenti anketine göre %67,22 olarak yer almıştı. Bu veriler çerçevesinde, önümüzdeki 3 aylık (Ekim-Kasım-Aralık) dönemde toplamda %10 - %12 enflasyon oluşacağı beklenmektedir.

.Enflasyonu tetikleyen unsurların başında kur artışı yer alıyor. Kur artışı akaryakıt fiyatlarını, akaryakıt fiyatları emtia ürünlerini ve diğer zorunlu harcamaları etkiliyor. Bu etkileşim ise iyileştirmelerin/gelir artışlarının kısa sürede etkisini yitirmesine neden oluyor.

.Enflasyonun etkisinin 2024 yılında da devam edeceği hem siyasiler hem de kamu yöneticileri tarafından ifade edildi. Memur-Sen olarak, beklenti ve tahminlerle uyumlu 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin verilerimizi tablo ve grafiklerle şerhimizde açıkça belirtmiştik.

.Enflasyonun, en çok sabit gelirlileri ve emeği tahrip ettiği unutulmamalıdır. Temennimiz, enflasyon gündeminin hayatımızdan çıkması, ekonomik kayıpların son bulması, fiyat istikrarının sağlanmasıdır.