Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, "1 Ekim'deki terör saldırısının önü ve arkası süratle aydınlatılacak. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu konusunda Bahçeli, "Karabağ, Türk'tür, Türk Milleti'nindir. Azerbaycan'ın sonuna kadar da toprağıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Gazi Meclisimizi kim yok sayıyorsa bir karanlık, bir kuraklık, bir çoraklık içindedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı TBMM'de karılmıştır. Türk Milleti, önce Meclis açıp sonra da yeni bir devlet kurmayı başaran nadir milletlerden bir tanesidir. Milli bir gururu 85 milyon Türk vatandaşı ile ortaklaşa paylaşacağız.

26 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye bizim yer yüzü cennetimizdir. Egemenliğin yegane sahibi Türk Milleti, ilelebet cevheri aslimizdir. Şu hususu da söylemek isterim ki, bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler vatana meftundur, millete meftundur, bağımsızlığa meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı, çok daha zeki, çok daha adam oğlu adamdır. Türkiye'de ne geçmişte ne gelecekte zillete yer yoktur.

Türkiye'nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer vardır. Geçit yoktur, geçiş yoktur. Koltuk ve çıkar kavgaları ile siyasi ahlak kaygısının dibini boylayanlarda zaten umut yoktur. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu da kalmamıştır. İkinci el inançlara, ayağa düşmüş ezberlere, katlı otoparkta dönen ön yargılara itibar etmemiz söz konusu değildir. Akşam başka sabah başka olanlar gibi gevşek mizaca sahip olmadık.

CHP Genel Başkanı'nın bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur açıklaması, aziz devletimize husumet beyanıdır. Erdoğan'ı seçen Türk Milleti'dir. Bunun neresinde meşruiyet sorunu vardır. Kılıçdaroğlu için siyasi meşruiyetin kaynağı nedir? FETÖ'cülerle masa kurup ittifak protokolü hazırlamak mı siyasi meşruiyettir? Terörist Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir? Türkiye'nin gözü başka, kaşı başka oynayan, kalbi başka dili başka söyleyen yalancı köksüzlerin hezeyan vaatlerine değil, canını dişine takıp gece gündüz çalışan yürekli siyaset insanlarına ihtiyacı vardır. İşte Cumhur İttifakı da dimdik ayaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi görevinin başındadır. Kılıçdaroğlu kendine baksın.

Birinci gündem konumuz, depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek teslim etmektir. Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim'de TBMM'nin açılışındaki konuşmadan da anlaşılacağı gibi, deprem bölgesinde kurulan konteynerlerde 600 bine yakın vatandaşımız barınmaktadır.

İkinci gündem konumuz toplumsal refah ve rahatlamayı her kesime yaymaktır. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Emeklilerimizin insanca ücret düzeyine kavuşmaktan başka seçenekleri kalmadı. Enflasyon üzerinde zam ve zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir.

Terörün sonuç alması, Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değildir. Bu insanlık defolarının inşallah kökü kurutulacak. Terörle huzur, terörle güvenlik, terörle insanlık arasında ikinci bir seçenek yoktur. Bölücü terör örgütü karşısında şaibeli duruş sergileyen kim varsa, durumunu tekrar gözden geçirmeli, ihanetle çakışan yollarını derhal ayırmalıdır. 1 Ekim'deki terör saldırısının önü ve arkası süratle aydınlatılacak. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır.

Tescilli FETÖ'cülerin Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri ortadadır. Kamu görevlilerimizin onuruyla oynanması tehlikelidir.

MHP, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metni ile hazırdır. TBMM'de temsil edilen siyasi partiler, sorumluluktan kaçmak yerine, milletimizin taleplerine müzahir yapıcı tavır ve tutum içinde hareket etmelidir. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Kılıçdaroğlu'nun "tek adamla anayasa olmaz" çıkışı aymazlıktır.

3 Kasım 2023'te Kazakistan'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında KKTC'nin gözlemci ülke olarak yer alması Kıbrıs Türklüğü'nün tanınması adına önemli bir eşik olacaktır. Artık KKTC demeye gerek yok, "Kıbrıs Devleti" demek gerek. Iğdır ile Nahçıvan arasındaki doğal gaz boru hattı da ilişkileri tek millet için daha da güçlendirecektir.

Azerbaycan'ın antirerör operasyonunda şehit olanlara rahmet niyaz ediyorum. Azerbaycan ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Karabağ, Türk'tür, Türk Milleti'nindir. Azerbaycan'ın sonuna kadar da toprağıdır. Sayın Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında 5 Ekim'de İspanya'da yapılacak görüşmenin hayırlara vesile olması içten dileklerimizdir.