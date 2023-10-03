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Kurtulmuş: Yeni anayasaya ilişkin bir takvim vermek zor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın takvimine ilişkin, "Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 15:22, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 15:24
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Kurtulmuş: Yeni anayasaya ilişkin bir takvim vermek zor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Partisinin TBMM Grubundaki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, yaklaşık 20 dakika süren ziyaret ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iadeiziyaret hem de Meclis'in açılışı dolayısıyla çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunmak hem de kendisinin TBMM Başkanı seçilmesinde verdiği destekten dolayı teşekkür etmek üzere ziyaret ettiğini belirterek, "İnşallah yeni dönemde TBMM gayet güzel bir çalışma dönemini idrak edecektir. Demokratik olgunluk içinde partiler arasında diyalog zemini içinde TBMM'nin önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak milletimizin beklentilerine uygun faaliyetlerini icra edecektir. Beni ziyaret eden parti gruplarının hepsini önümüzdeki süreç içinde ziyaret edeceğim. Hem yeni dönemde başarı dileklerimizi hem de yeni dönemdeki çalışmalarımızın ana konularını müzakere etme fırsatı bulacağız. Ben tekrar cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcını yapan 28. Dönem TBMM'nin hayırlı olmasını, güzel ve tarihi gelişmelere imza atacak bir çalışma temposu içinde olmasını temenni ediyorum. Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda bir takvimin belirlenip belirlenmediğine ilişkin, "Bu konuda esas olan iyi niyetli tavrın ortaya konmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye'nin bu konularda fevkalade bir siyasi birikimi vardır. Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Tabii ki bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM'dir. TBMM dışında da bütün farklı sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, akademi camiasının, hukuk camiasının yani görüşü olan herkesin görüşlerini bir şekilde alırız. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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