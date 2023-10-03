'Bütün il, ilçe, mahalle ve köylerimize kadın eli değsin istiyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın milletvekilleriyle bir araya gelerek, bakanlığın çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, buluşmadan fotoğraflara yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın milletvekillerimizle bir araya gelerek, Bakanlığımızın çalışmaları ve ülke gündemine dair istişarelerde bulunduk. Bütün il, ilçe, mahalle ve köylerimize kadın eli değsin, kadınların gücü ve üretkenliğiyle ülkemiz büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlesin istiyoruz. Hep birlikte çok güzel işler yapacağımıza, yeni projelerde bir arada olacağımıza inancım tam."