TBMM Genel Kurulu toplandı

Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması hemen hayata geçirilmelidir
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
ÖSYM, 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları': 928 gözaltı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Bahçeli'den emekliye zam açıklaması: Enflasyon üzerinde ve kök ücrete yansıtılmalı
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
Ali Yalçın'dan 'enflasyon' açıklaması: Düşmeli, ülke gündeminden çıkmalı
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylülde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Polis memuru, eski kadın arkadaşı öğretim görevlisini öldürdü
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte şarj istasyonu haritamız
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Seçimlerde aday sayısı 1 milyonu aşacak
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
Öğretmen adaylarına 'mülakatta' detaylar netleşiyor
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 90 gözaltı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Öğrenciye ücretsiz internet ne zaman verilecek?
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklama
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
'Sağlık Bakanlığı kapanma için hazırlık yapıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Bakan Özhaseki: Sadece İstanbul'la uğraşacak bir birim kuruyoruz
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler?
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 8500 puanı aştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci:- "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan bu yasama yılında önceliğimizin yeni ve sivil bir anayasa olmasını çok arzu ediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 16:30, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 16:31
Yazdır
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Milletimiz, devletimiz ve insanlık için hayırlı ve yararlı çalışmaları Meclisimizin yapacağına yürekten inanıyor ve bütün milletvekillerimize başarılar diliyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kahramanmaraş'a yapılan yatırım ve destekler" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan bu yasama yılında önceliğimizin yeni ve sivil bir anayasa olmasını çok arzu ediyorum." diye konuştu.

TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'deki terör saldırısını lanetleyen Kirişci, yaralı polis memurlarına acil şifa diledi.

Kahramanmaraş'ın depremi en ağır şekilde yaşayan 4 ilden biri olduğuna işaret eden Kirişci, yeni Kahramanmaraş'ı inşa etmek istediklerini söyledi.

Kirişci, ilde bugün itibarıyla çadırda yaşayan vatandaş bulunmadığını, kalıcı konutlar ve köy evlerinin yakın zamanda vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, Kahramanmaraş'ta hayatın her alanında önemli mesafeler katedildiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'a açılan TUSAŞ tesisine değinen Kirişci, "Kahramanmaraş'ımız sadece dondurmasıyla bilinen bir şehir değil, aynı zamanda ürettiği uçaklarıyla da dünyaca bilinen ve tanınan bir şehir olacaktır." ifadesini kullandı.

Kirişci, deprem sonrası Kahramanmaraş'tan 64 bin öğrencinin kaydını başka illere aldırdığını, bugün ise 60 bin 271 öğrencinin şehre kaydını aldırdığını anlattı.

- "Antiemperyalist hükümetimiz var"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da "TBMM ve demokrasi" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Atatürk ilkelerinin bazılarının iç içe geçtiğini söyledi.

Atatürk'ün üç temel ilkesi olduğunu belirten Cevizoğlu, "Bir tanesi AK Parti'nin yaptığı gibi antiemperyalist olmak, ikincisi milli iradeye saygı göstermek, üçüncüsü tam bağımsızlık. Atatürkçülük budur. Bunların hepsini bugün AK Parti'de ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görüyoruz. Batı'ya, emperyalistlere karşı direnen bir antiemperyalist hükümetimiz var. Goygoycu Atatürkçülük değil, eylemci Atatürkçülüğü burada görüyoruz. Ben de bu parti içinde olmaktan, Atatürkçülüğü yaşamaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Cevizoğlu, yeni yasama yılında Meclis'in yapacağı en önemli işin darbe anayasasına son vermek olacağını ifade ederek, "1982 Anayasası'nın çok sayıda maddesi değişti ama ruhu değişmedi. Bu dönemde AK Parti, Cumhur İttifakı'nın önderlik edeceği demokratik, sivil anayasa, iktidar-muhalefet bütün milletvekillerimizin, yani halkın iradesiyle yapılacak bir anayasa olacak. Sivil ve demokratik bir anayasayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kutluyorum"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise "Elazığ'ın sorunları" hakkında gündem dışı konuşmasında, siyaset ve siyasi partiler gelip geçici olsa da devletin kalıcı olduğunu anımsattı. Herkesin devlete sahip çıkması gerektiğini söyleyen Erol, TBMM'nin bu dönemde sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmasını istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çalışmalarını beğendiğini ifade eden Erol, "Ali Yerlikaya'yı kutluyorum. Yeni kabinede görev aldığı günden bugüne, özellikle mafya örgütlerinin, uyuşturucu baronlarının ve terör örgütlerinin üzerine gitmesi, yurttaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik görev anlayışı doğru bir anlayıştır." dedi.

Erol, yeni anayasa konusundaki açıklamalara ilişkin de "Bir dayatma anayasası değil, uzlaşma anayasası ve 85 milyon yurttaşın evrensel değerler üzerinden anayasal haklarının korunması üzerine olmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP'li Erol, Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi gerektiğini de söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber