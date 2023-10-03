Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 17:34, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,4370
|27,4380
|27,5030
|27,5040
|Avro
|28,8190
|28,8200
|28,7490
|28,7500
|Sterlin
|33,0840
|33,2010
|33,1400
|33,2570
|İsviçre Frangı
|29,7100
|29,8590
|29,8500
|30,0000
|ANKARA
|ABD Doları
|27,4070
|27,4870
|27,4730
|27,5530
|Avro
|28,7790
|28,8590
|28,7090
|28,7890
|Sterlin
|33,0240
|33,2340
|33,0800
|33,2900