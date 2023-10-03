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AK Parti'li Keşir: Kadın hakları hiçbir ideolojinin aparatı değildir, olamaz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadın hakları hiçbir ideolojinin aparatı değildir, olamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 20:01, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 20:02
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AK Parti'li Keşir: Kadın hakları hiçbir ideolojinin aparatı değildir, olamaz

Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, bugün kadın temsil oranının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde olduğu Gazi Meclis'te "kadın hakları savunucusu olduğunu ifade eden bir grubun" açıklama yaptığını belirtti.

Grubun açıklamasında, Anayasa'ya "kadın-erkek eşittir" hükmünü ekleyen, Medeni Kanun'da eşlerin eşitliğine vurgu yapan, "eşit işe eşit ücret" ilkesini kanunlaştıran AK Parti'nin, "kazanılmış haklara göz diktiğinin" söylendiğini aktaran Keşir, "Siz nerede yaşıyorsunuz, elinize 50 yıl evvel tutuşturulan metinleri mi okuyorsunuz hala? Bıktık sizin tutarsız, bağnaz ezberlerinizden." değerlendirmesini yaptı.

"Kadınlara korku salarak ideolojik mesaj verme dönemini tarihe gömdüklerini" ifade eden Keşir, "En önemli fırsat eşitliği aracı olan eğitim hakkı elinden alınan kadınların kızları bugün yükseköğrenimde ve kız öğrenci oranı yüzde 50'yi aştı. Kamuda kadın istihdam oranı yüzde 40'ı aştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM'de kadın temsil oranı yüzde 19,83'e ulaştı." açıklamasında bulundu.

Bütün bunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, kadın erkek omuz omuza gerçekleştirdiğini belirten Keşir, şunları kaydetti:

"Siz görseniz de görmeseniz de bunları ve daha pek çok düzenlemeyi biz yaptık. Anayasa'da aile kurumuna yönelik düzenleme çalışmasına LGBT penceresinden bakarak zihninizde kurduğunuz sefil kurgularınızla sizi baş başa bırakıyorum. Bizim tek gayemiz kadın, erkek, çocuk, yaşlı tüm bireylerini hem tek tek hem de kurum olarak aileyi korumak, güçlendirmek. Sizin kadın hakları ve aile bütünlüğünü korumayı, karşı karşıya getiren dikotomik sığ dünyanız, AK Parti'nin yaklaşımını asla anlayamaz. Kadın hakları ve aile bütünlüğü birbirinin hasmı, rakibi, alternatifi değildir. Hem kadın güçlensin hem aile bütünlüğü korunsun diye çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Kadın hakları hiçbir ideolojinin aparatı değildir, olamaz."

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