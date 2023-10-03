e-Genel Kurul ile tarihi katılım rekoruna ulaştılar

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği 11. Olağan Genel Kurulu, tarihi katılım rekoruyla gerçekleşti

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilen Pirameet STK yazılımı ile gerçekleştirdiği 11. Olağan Genel Kurul toplantısında tarihi bir başarıya imza attı. Dernek, 2000 üzerinde üyesi olup, 1200 üyesinin katılımıyla E-Genel Kurul'u gerçekleştirerek dernek tarihindeki en yüksek katılım rekorunu kırdı.

Yeni seçilen dernek başkanı Mustafa Şahin, bu önemli başarıyla ilgili şunları söyledi:

"Dernek tarihindeki en yüksek katılıma ulaşmış olduk. Demokratik katılımın en yüksek seviyede sağlanması e-genel kurulla mümkün oldu. Büyük bir katılım ve oyla seçilmek bana ve seçilen ekibimize büyük bir sorumluluk da yüklemiş oldu."

Yeni Nesil E-Genel Kurul Yazılımı 'Pirameet STK'

Toplantı maliyetlerinin arttığı bir dönemde, dernekler, maliyet avantajı, zaman tasarrufu, çevre dostu bir çözüm olması ve kağıt atığını azaltması nedeniyle E-Genel Kurul'u tercih etmeye başladı.

Pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçtan geliştirilen Pirameet STK yazılımı, pandemi sonrasında da toplanma maliyetlerinin artması ve zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle dernekler tarafından tercih ediliyor. Kam Bilgi Teknolojileri A.Ş. yetkilileri, Pirameet STK sistemi sayesinde DERBİS sistemine kayıtlı dernekler ve birlikler, elektronik ortamda genel kurullarını ve yönetim kurullarının gerçekleştirilebileceğini aktardı.