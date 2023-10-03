Annesini bıçakla öldüren genç kadın çatıdan atlayıp hayatına son verdi
Ankara'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren Dilara Alagöz, inşaat halindeki bir binanın çatısından atlayıp yaşamını sonlandırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 22:11, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 22:27
Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinin Çaldıran Mahallesi'nde oturan 53 yaşındaki Ayşe Alagöz ile 25 yaşındaki kızı Dilara Alagöz arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Dilara Alagöz, annesi Ayşe Alagöz'ü bıçaklayarak öldürdü.
Evden ayrılan Dilara Alagöz, inşaat halindeki bir binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.