Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile Şehriye Turgut ve Zelkif Karagöz, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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