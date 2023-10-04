4 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul'u ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Kayseri/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Bursa/11.00/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26. Uluslararası "Translogistica Kazakistan-2023" Fuarı'na ve 6. Uluslararası Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu'na katılacak, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ve Avrasya Ekonomik Birliği Altyapı ve Enerji Bakanı Kocaşev Arzibek Orozbekoviç ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Büyük Cami'yi ve Lokomotif Fabrikası'nı ziyaret edecek.

(Astana)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, "Muhtemel Eğitim Süresi, 2018-2022" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.45)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sanat ile Yeşeren Umutlar" sergisinin açılışına katılacak, "Umudun Adımları, Kurtuluşa Giden Yol, Vesiletü'n-Necat" tiyatro oyununu izleyecek.

(Ankara/14.00/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Geçici Ticaret Merkezi, AK Parti İl Başkanlığı ve Enes Kahveci Genç Ofisi'ni ziyaret edecek.

(Malatya/10.30-16.15)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Tokyo/13.25)

3- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da kadınlar takım finalleriyle devam edilecek.

(Antwerp)

4- Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda ertelenen Kars 36-Doğubayazıt Futbol müsabakası oynanacak.

(Kars/14.00)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında deplasmanda B Grubu'nda Türk Telekom, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımıyla, A Grubu'nda Beşiktaş Emlakjet, İspanya'nın Joventut Badalona ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Cluj Napoca/19.00/Barselona/21.15)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlayacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Valencia Basket, ÇBK Mersin de aynı ülkeden Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.

(İstanbul/Mersin/19.00)

7- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu maçlarına Manisa'da devam edilecek. Organizasyonun ikinci gününde Nevezis (Litvanya)-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakası oynanacak.

(Manisa/19.00)

8- Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımıyla oynanacak müsabaka öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı ekip son idmanını yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

9- Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti ve bir oyuncusu, Beşiktaş maçı öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İsviçre ekibi, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00/18.00)

10- Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve bir oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda oynanacak müsabaka öncesi Antona Malatinskeho Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, son idmanını da burada yapacak.

(Trnava/19.30/20.00)

11- Voleybol Erkekler Balkan Kupası organizasyonu Bursa'da başlayacak. Kupanın ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor-KV Peja ve MOK Spartak-OK Bosna Sarajevo maçları oynanacak.

(Bursa/17.00/19.30)