Sancaktepe'de 3 kardeşin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın ölmesine ilişkin Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu morgunda bulunan cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

- Olay

İnşaat görevlisinin, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce buradan çıkarılmıştı.

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlere ait olduğu anlaşılmış, çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Söz konusu mahallede oturan ve kaybolmadan önce evlerinin önünde oyun oynadıkları belirtilen 3 kardeş, 2 Ekim akşamı kaybolmuştu.