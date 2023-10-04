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Kocaeli bir dükkanda meydana gelen patlamaya soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir dükkan, içerisinde muhafaza edilen kimyasal maddenin reaksiyona girmesiyle yaşanan patlamada hasar gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 07:33, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 07:22
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Kocaeli bir dükkanda meydana gelen patlamaya soruşturma başlatıldı

Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak'ta yer alan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı bir dükkanın ikinci katında depolanan Alüminyum Fosfit'in suyla reaksiyona girmesi sonucu patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan olmazken, boş dükkanın camları kırıldı.

Mahallede zehirli gaz ihtimaline karşı ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, iş yerinin bulunduğu binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri de koruyucu kıyafetler giyerek girdikleri dükkanda inceleme yaptı.

Kimyasal ürünlerin dükkandan çıkartılarak, bertaraf edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) götürüleceği öğrenildi.

- Çevredeki 43 vatandaş yakınlarının yanına yerleştirildi

Kocaeli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Körfez ilçesinde bir ilaçlama firmasına ait iş yerinde gaz salınımı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak yakın çevredeki 43 daire sakini yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSU ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sağlık problemi olan vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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