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Yüksek kiraya öğrenci freni

Yurt kapasitelerinde artış ve bir evin 4-5 kişiyle kiralanması öğrencileri rahatlattı. Daha yüksek gelir ve sorunsuz tahliye için evini öğrencilere kiralamak isteyen ev sahiplerinin hevesleri kursağında kaldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "İstanbul'da bu zamanlar daha yoğun olurduk, telefonlar susmazdı. Şu an tek tük soran oluyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 07:48, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 07:50
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Yüksek kiraya öğrenci freni

Yükseköğretimde yeni sezonunun başlamasıyla birlikte ailelerinden uzakta okul kazanan öğrencilerin kalacak yer arayışı devam ediyor. Devlet yurduna yerleşemeyen ve özel yurdu da tercih etmeyen öğrencilerin haftalar öncesinden başlayan telaşı, genellikle daha kalabalık gruplar halinde ev bulmasıyla sonuçlanıyor. Okulu açılan ama buna rağmen hala ev bulamayanlar da var.

Üniversite için büyük şehirlere gelen öğrencilerin ev bulması son yıllarda iyice zorlaştı. Kira fiyatlarının son dönemde artmasından dolayı öğrenciler, özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlerde 4-5 kişi toplanıp ev tutarak maliyeti düşürüyor. Ev sahipleri de, 4-5 kişinin kirayı kolay ödeyebileceği ve evi sorunsuz boşaltacakları için öğrenci kiracıyı tercih ediyor.

Kiraların son dönemde yüzde 250-300 yükseldiğine dikkat çeken Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, şunları söyledi:

ANKARA'DA DAİRE KİRALARI 12-15 BİN TL

"Öğrencilerimizin çoğu yerleşti. Halen ev soranlar, bulamayanlar da var. Onlara hızla yardımcı oluyoruz. Ankara genelinde öğrencilerin tercih ettiği konutların kirası 12-15 bin lira bandında seyrediyor. Son dönemde 3-4-5 kişi toplanıp eve çıkanların sayısı daha da arttı. Böylelikle maliyet düşmüş oluyor. Okula uzak bölgelerdeki meskenler daha ucuz olabiliyor. Merkez yerler daha kalabalık ve pahalı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'daki yurt kontenjanlarını artırdığına dikkat çeken Akçam, kapasite artışının ev talebini azalttığını ve öğrencileri rahatlattığını ifade etti.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise, İstanbul'da öğrenci yoğunluğunun bu sene çok fazla olmadığını vurguladı.

ÖĞRENCİYE VEREYİM KİRAM AKSAMASIN

Aşa, "Eskiden bu zamanlar daha yoğun olurduk, telefonlar susmazdı. Şu an tek tük soran oluyor. Daha az ödemek için toplu çıkanlar oluyor, bu eskiden de yaygındı. Bu yıl daha kalabalık gruplar ev tutuyor" dedi.

İstanbul'da merkez yerlerde evlerin kiraları 15 bin liradan, çeper yerlerde ise 10 bin liradan başlıyor. Eskiden ev sahipleri, öğrencileri tercih etmezdi. Şimdi ise evlerini öğrenciye vermek istiyor çünkü öğrenciler bir süre sonra çıkıp gidiyor. Hatta ev sahibi, kalabalık olsun paramı garanti alayım, kira aksamasın diye bakıyor. Yani işler tersine döndü" ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Parto

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