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Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü

Marketlerdeki kasa ve raf fiyat farklılıkları tüketicilerden büyük tepki topluyor. İlk zamanlar 'yanlışlık oldu, hata yapıldı' gibi gerekçeler gösterilirken, yaşanan örneklerin her geçen gün artması, tüketici tarafından kötü niyet olarak algılanıyor. Marketlerin eleman yetersizliğinden kaynaklandığını ifade ettiği durumu, vatandaşlar 'gizli soygun' diye adlandırıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 08:05, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 08:19
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Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; son 1 yıldır marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarındaki tutarsızlık tüketicilerden büyük tepki topluyor. Birçok zincir market, konuyla ilgili 'unutuldu, yanlışlık oldu' gibi gerekçeler gösterse de, bu farklılığın sürekli hale gelmesi birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturuyor.

Tüketici blogları ve şikayet sitelerinde 'raf ve kasa fiyat farklılığı' ile ilgili günlük 70-80 yorum yapılıyor. Bu da durumun ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Örneğin market rafında 500 gramlık bir kaşar peynirin fiyatı 150 lira iken, kasada bu peynir 170 TL geçiyor. Bilinçli tüketici bunun farkına varıyor. Ancak çoğu insan bunu fark etmiyor.

Marketlerin bu süreci gizli gelir haline getirdiği yorumları yapılıyor. Marketlerin eleman yetersizliğinden kaynaklandığını ifade ettiği durumu, vatandaşlar 'gizli soygun' diye adlandırıyor.

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