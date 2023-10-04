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Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru

Telefonu yurtdışından getirip, harç 20 bin TL'ye çıkmadan önce para yatıran ancak IMEI kaydını BTK'ya yaptırmayanlar için çalışma başlatıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 08:40, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 08:48
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Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru

7 Temmuz 2023 tarihinde yurtdışından alınan telefonların kayıt işlemleri 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarken, bu tarihte yaklaşık yüzbinlerce vatandaş yurtdışından aldıkları telefonu zamsız bedelle kayıt ettirebilmek için vergi dairelerine koşmuştu. Ancak bu kişilerin bir kısmının harcı yatırdıktan sonra IMEI'ini BTK'ya kayıt ettirmedikleri ortaya çıktı.

Durum böyle olunca vatandaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı. Telefonlarını yeniden kaydettirmek için 20 bin lira harç bedelini yatırmaları istenen vatandaşın mağduriyetinin sorunu için çözüm aranıyor.

MESAJLAR GİDİYOR

7 Temmuz'da yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkmıştı. 6 bin 91 TL'den kayıt yaptırmak isteyenler o tarihte telefon harcı yatırmıştı. Ancak bu kişilerin 10 binlercesinin o tarihte harç yatırmasına rağmen, telefonun IMEI'ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kaydettirmedikleri öğrenildi. Telefonlarını yurt içinde kullanmaları için 120 gün süreleri bulunan vatandaşlara bugünlerde "Telefonunuzun IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajları gitmeye başladı.

Vatandaşlar temmuzda harcını yatıran kişilerin o tarihte yatırdıkları tutar geçerli sayılarak bir defaya mahsus olarak kayıtlarının gerçekleşmesi için çabalarken, Hazine Bakanlığı'nın ise şu ana kadar bu fikre sıcak bakmadığı ancak konuyla ilgili bir çalışma başlattıkları öğrenildi.

Bakanlık, mevcutta harcını yatırıp telefonunu kayıt ettiremeyen kişilerin 6 bin 91 TL'lerini vergi dairelerinden geri alarak, yeniden 20 bin TL harç bedeli yatırmaları halinde telefonlarını kayıt ettirebileceklerini bildiriyor.

IMEI KAYIT BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR HATASI NEDİR?

Bazı kullanıcılar 6 bin 91 TL'lik kayıt ücretlerini yatırmalarına rağmen cep telefonlarında sinyal verilerinin kaybolduğunu ve IMEI cep telefonu eşleştirme yapmak istediklerinde "IMEI kayıt bilgisi bulunmamaktadır" hatası aldıklarını belirttiler.

20 bin TL ödemek istemeyen cep telefonu sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise BTK'yı aradıktan sonra sorunlarının çözüldüğünü ifade ettiler.

BARIŞ ERGİN

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