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Benzine büyük indirim bekleniyor

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 09:00, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 09:31
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

4 Ekim 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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